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Arda Turan’dan ilan-ı aşk

Arda Turan, resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla eski sevgilisi Aslıhan Doğan'la barıştığını duyurdu.

23.06.2017 - 07:24
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Arda Turan, eski sevgilisi Aslıhan Doğan’la barıştığını Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. İkili, Zeynep Çarmıklı’nın 30. yaş günü partisinde bir araya gelirken Arda, resmi Instagram hikayesinde “Arda” ve “Aslıhan” yazılarının fotoğrafını paylaştı.

HER ŞEY UNUTULDU

Ekim 2016’da Arda Turan’la yollarını ayıran Aslıhan Doğan, geçen yıl bir dergiye konuşmuş ve ayrılık nedeni olarak ünlü futbolcunun İspanya’daki ev ortamının kendisine uymamasını göstermişti. Geçen 8 ayda Arda Turan’ın adı Ebru Şallı, Yağmur Ünal ve ‘Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük’le anılmıştı.

Arda Turan’dan ilan-ı aşk

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