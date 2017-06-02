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Ardahan'da bulunan Rus generalin fotoğrafı

Ardahan'da nisan ayında bir inşaat alanında tabutu bulunan Rus General Karl Karloviç Rjepetski'nin fotoğrafı ortaya çıktı.

02.06.2017 - 09:11
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Fotoğrafı ortaya çıkaran Rus generalin akrabası Maksim Redin, Sputnik'e konuştu.

"POLONYA'DAKİ TORUNLARI GÖNDERDİ"

Redin, şunları söyledi: "Fotoğrafı bana Rjepetski'nin Polonya'daki torunları gönderdi. Bunun dışında, Rus arşivlerinde yarbayın ailesine emekli maaş verilmesiyle ilgili kararnameler de buldum."

Ardahan'da bulunan Rus generalin fotoğrafı

Fotoğrafın, yarbayın Orta Asya'da askeri görev sırasında çektirdiği de kaydedildi.

"CESET MÜZEDE KALMAMALI"

Daha önce Sputnik'e konuşan Maksim Redin, "Rjepetski, benim ninem Antonina Karlovna Şidlovskaya'nın öz kardeşi. Ninemin de eski soyadı Rjepetski'ydi. Rjepetski Varşova Askeri Okulu'nu bitirdi. Sibirya ve Orta Asya'da görev yaptı. Ölümünden 2 yıl önce, 1892 yılında Ardahan'a tayini çıktı. Ardahan'da 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'nda görev yaptı… Ceset müzede kalmamalı, toprağa verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Ardahan'da bulunan Rus generalin fotoğrafı

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