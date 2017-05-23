Ariana Grande: Çok üzgünüm

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Manchester Arena'da İngiliz hayranlarını coştururken kanlı bir saldırı düzenlendi.

"SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"

22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Amerikalı şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Grande, "Kalbim paramparça, Çok üzgünüm, söyleyecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

ARİANA GRANDE KİMDİR

Amerikalı oyuncu-şarkıcı Ariana Grande profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway de sahne alarak başladı. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla tanınıyor.

OYUNCULUĞA 9 YAŞINDA BAŞLADI

2001 yılında, bir spor müsabakası arasında Amerika'nın bağımsızlık marşını söyledi. Bunun üzerine olumlu tepki gördü. Oyunculuğa 9 yaşındayken, tiyatro oyunlarında sahne alarak başladı.

Daha sonra müzik kariyeri için 13 yaşında okuldan ayrılan Ariana Grande 2010 yılının Ağustos ayında “Victorious” dizisinin birinci sezonunun ardından çıkış albümünün hazırlıklarına başladı. Bu aşamada dünyaca ünlü pop şarkıcısı Katy Perry’den yardım aldı.

Bu arada oynadığı dizi Victorious için müzikal anlamda önemli katkıları oldu. Ariana Grande’nin çıkardığı ilk teklisi “Put Your Hearts Up” ismini taşır. Ariana Grande çıkış albümünü ise 3 Eylül 2013 tarihinde çıkardı. Toplamda 13 parçadan oluşan albüm 50 dakikalık..

Ariana Grande ikinci albümünün ismi “My Everything”. 22 Ağustos 2014’te çıkardığı 12 parçadan oluşan bu albümün süresi ise 40 dakika. Daha sonra 2015'te Noel albümü olan Christmas & Chill'i piyasaya sürdü.

Kasımda yayınlanan yeni dizisi Scream Queens, Glee ve American Horror Story'nin yapımcıları tarafından hazırlanan bir korku dizisinde rol aldı. 20 Mayıs 2016'da üçüncü albümü olan Dangerous Woman albümü piyasaya sürüldü.

Albümün çıkış şarkısı "Focus" 30 Ekim 2015'te yayımlanmıştı. Genç şarkıcı toplamda iki Grammy adaylığı, üç Amerikan Müzik ödülü, iki MTV Avrupa Müzik ödülü ve bir MTV Video Müzik ödülü kazandı.