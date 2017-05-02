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Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen üyelik törenine katılmazken Davutoğlu salonda yerini aldı.

02.05.2017 - 13:55
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Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 aylık aradan sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye resmen üye oldu.

GÜL YOK

AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün törene katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanlığı görevinden sonra AK Parti'ye üye olmayan Abdullah Gül, referandum öncesi Kayseri mitingine de katılmamıştı.

DAVUTOĞLU SALONDA

Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ise; Erdoğan için düzenlenen törende yerini aldı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın hemen yanında oturdu.

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

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