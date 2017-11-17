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Arizona meteorun düşüşü görüntülendi

ABD'nin Arizona eyaletinde meteor düşüşü kameralara yansıdı.

17.11.2017 - 04:14
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde geceyi kaydeden kameralara, kentin üzerindeki karanlık gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü de takıldı.

Arizona meteorun düşüşü görüntülendi

GECEYİ AYDINLATTI

Sputnik'in haberine göre; Olayla ilgili video, Kanada merkezli Weather Network televizyonunun Youtube kanalında yayınlandı.

Kayan yıldız olarak da bilinen meteorlar, dünyanın atmosferine yüksek hızla giren objelerin sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin sonucunda ısınmaya ve ardından bu ısıyı yayarak parlamaya başlayan kalıntılarından oluşuyor.

Phoenix’te kameralar bir meteorun düşüşünü kaydetti

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