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Arjantin'de dolu felaketi

Arjantin'de portakal büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hayat durma noktasına geldi, araçlar delik deşik oldu.

11.10.2017 - 10:55
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Arjantin'de Corrientes eyaletinde şiddetli dolu yağışı yaşandı. Anormal  boyutlarda yağan dolu sebebiyle araçlarda ve evlerde büyük hasar oluştu, hayat durma noktasına geldi.

PORTAKAL BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan dolu felaketinin daha da büyüğü Arjantin'de Salı günü yaşandı. bir tanesi yarım kiloyu bulan ve ortalama bir portakal büyüklüğünde olan dolu taneleri gökten mermi gibi yağdı.

Arjantin'de yağan portakal büyüklüğünde dolu VİDEO

Arjantin'de dolu felaketi

Doluya dışarda yakalananlar panikle sığınabilecek bir yer ararken, en büyük zararı araç sahipleri yaşadı. Türkiye'de yaşanan dolu olaylarında araçlarda cam kırılmaları ve kaporta ezilmeleri meydana gelirken, burada ise otobillerde delikler oluştu, direkt olarak perte çıktı. Araçlarda ağır maddi hasat meydana geldi.

Arjantin'de dolu felaketi

Arjantin'de dolu felaketi

ARJANTİNLİLER ŞAŞKIN

Arjantinliler karşılaştıkları bu manzara karşısında şoke oldular. Böylesi bir dolu yağışını ilk kez görenler, bir yandan yolda kalan araçlara yardım etmeye çalışırken diğer yandan da canlarını kurtarmaya çalıştılar.

Arjantin'de dolu felaketi

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