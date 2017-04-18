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Arjantin'de tribünden atılan taraftar öldü

Arjantin'de karşı takımın taraftarı sanılan bir adam öfkeli bir grup tarafından aşağı itildikten 2 gün sonra öldü.

18.04.2017 - 08:41
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Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Cordoba şehrinde, taraftarı olduğu Belgrano ve deplasmandaki Talleres takımları arasındaki derbiyi izleyen 22 yaşındaki Emanuel Balbo, tribündeki bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları, bir adamın Balbo'nun Talleres taraftarı olduğunu düşünerek bağırdığını anlattı. Video görüntülerinde, Balbo'nun tribünün ucundan itildiği görülüyor.

Arjantin'de tribünden atılan taraftar öldü

Yaklaşık 5 metre yükseklikten betona düşen genç adam, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorlar, genç adamın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Arjantin Futbol Derneği, "bu akla sığmaz saldırıdan sorumlu olanların adalete teslim edilmesi" çağrısı yaptı.

Dört kişinin saldırı sonrasında gözaltına alındığı bildirildi.

Gözlemci gruplar, Arjantin'de 2013'ten bu yana futbola ilişkin şiddet olaylarında en az 40 kişinin öldüğünü söylüyor.

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