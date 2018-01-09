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Arjantinli Rapunzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Arjantin’de yaşayan 17 yaşındaki April Lorenzatti, 1.52 metre uzunluğundaki saçlarıyla Rapunzel olarak anılıyor. Lorenzatti, saçları sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

RUPTLY | 09.01.2018 - 11:52..
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Arjantin'de yaşayan 17 yaşındaki April Lorenzatti genç, saçları ile oldukça ilgi çekiyor. 1 metre 52 santimetre boyundaki saçları sayesinde Lorenzatti, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Arjantinli Rapunzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

KUAFÖR KABUSU REKORU GETİRDİ

Arjantinli Lorenzatti'nin saçlarını uzatma serüveni kuaförde başına gelen talihsiz bir deneyimi ile başlamış. 10 yıl önce istemediği bir saç kesimiyle karşı karşıya kalan Lorenzatti, bir daha kuaföre uğramama kararı vererek o günden bu yana uzattığı saçlarıyla esmer Rapunzel halini aldı.

Arjantinli Rapunzel Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Arjantinli Rapunzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Küçükken prenses olmayı hayal etmeyen çok az sayıda kız çocuğu olduğu gibi, Lorenzatti'de bir prenses olmayı hayal ediyordu küçükken. Şimdilerde saç uzunluğu 1.52 metre olan Lorenzatti, "en uzun saçlı genç" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Arjantinli Rapunzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

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