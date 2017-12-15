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Arsinli öğrencilerden Kudüs koreografisi

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Arsin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ellerindeki kartonlarla "KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR" yazdılar.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 21:22..
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Arsinli öğrencilerden Kudüs koreografisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüsİsrail başkenti ilan etmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde de protestolar devam ediyor.

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KUDÜS KOREOGRAFİSİ

Ancak o protestolar bazen ilginç manzaralar ortaya çıkarabiliyor. Öyle ki Türkiye'deki muhafazakar kesim; geçmiş yıllarda 23 Nisan, 19 Mayıs gibi törenlerde öğrencilerin zorla statları doldurmasına ve saatlerce ellerindeki kartonlarla koreografi oluşturmasına tepki göstermişti.

Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sitesinden paylaşılan video:

Arsinli öğrencilerden Kudüs koreografisi VİDEO

Geçen yılların ardından Türkiye'de bu tarz törenler artık yapılmıyor ama genellikle muhafazakar kesimin çocuklarının yollandığı imam hatip liselerinden birinde aynı tarz koreografiyle ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterildi.

Arsinli öğrencilerden Kudüs koreografisi


Trabzon'un Arsin ilçesindeki Arsin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kudüs protestosu

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