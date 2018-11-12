Asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın adeta ölümden döndü. Tuzcumurat Mahallesi 267 Sokak’ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen bir kadın olduğu ihbarı üzerine kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KADIN KURTARILDI

İnşaat halindeki binanın asansör boşluğunda yatar halde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadına ulaşıldı. İtfaiye kurtarma ekipleri, kadını sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı.

Yaralı kadın Edremit Devlet Hastanesine sevk edilirken kadının kimliğine ve oraya nasıl düştüğüne ulaşılmaya çalışılıyor.