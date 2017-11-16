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ASELSAN hisselerine tedbir kararı

ASELSAN hisselerinde yaşanan sert hareketler nedeniyle, 30 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

16.11.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduktan bir gün sonra yüzde 15'e varan düşüş yaşayan ASELSAN hisselerinde açığa satış ve kredili işlem yasağı konmuş oldu. Bu tedbir, 30 Kasım seans bitimine kadar geçerli olacak.

AŞIRI DALGALANMALARA KARŞI VBTS

Borsa İstanbul Yönetimi, aşırı dalgalanma gösteren hisselerde VBTS uygulamasına gidiyor.

VBTS'nin birinci tedbiri olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ardından 15 gün süre sonunda volatilitenin devam etmesi durumunda, ikinci tedbir olan "Brüt Takas" tedbiri uygulanıyor ve bu sırada ilk tedbirin sınırlamaları da devam ediyor.

ASELSAN hisselerine tedbir kararı

ASELSAN HAKKINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin yüzde 84,58'i TSKGV'ye aittir, yüzde 15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır.

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