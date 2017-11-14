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ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ASELSAN bu sabah piyasa değeri bakımından 44,8 milyar TL'lik değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketi oldu.

14.11.2017 - 14:30
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ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknolojideki öncü şirketlerinden ASELSAN, faaliyet alanlarındaki başarısının yanı sıra Borsa'daki performansı ile de zirve yaptı.

EN DEĞERLİSİ ASELSAN

Böylece ASELSAN Türkiye'nin en değerli şirketi konumuna geldi.

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ATA'YA GİTTİLER

ASELSAN'ın bu gurur günü, kuruluşunun 42. yıldönümüne denk geldi. ASELSAN üyeleri de Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 5 ŞİRKETİ

EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI

Piyasa değeri: 32,4 milyar TL

AKBANK

Piyasa değeri: 39,1 milyar TL

KOÇ HOLDİNG

Piyasa değeri: 42,7 milyar TL

GARANTİ BANKASI

Piyasa değeri: 43,2 milyar TL

ASELSAN

Piyasa değeri: 44,8 milyar TL

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