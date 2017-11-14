ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknolojideki öncü şirketlerinden ASELSAN, faaliyet alanlarındaki başarısının yanı sıra Borsa'daki performansı ile de zirve yaptı.
EN DEĞERLİSİ ASELSAN
Böylece ASELSAN Türkiye'nin en değerli şirketi konumuna geldi.
ATA'YA GİTTİLER
ASELSAN'ın bu gurur günü, kuruluşunun 42. yıldönümüne denk geldi. ASELSAN üyeleri de Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 5 ŞİRKETİ
EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI
Piyasa değeri: 32,4 milyar TL
AKBANK
Piyasa değeri: 39,1 milyar TL
KOÇ HOLDİNG
Piyasa değeri: 42,7 milyar TL
GARANTİ BANKASI
Piyasa değeri: 43,2 milyar TL
ASELSAN
Piyasa değeri: 44,8 milyar TL