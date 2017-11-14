ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

SSK'ın kendi döneminden daha kötü olduğunu savunan CHP Lideri, emeklilerin ağlayacağını kendisine oy vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ ile işbirliği yaptığını iddia etti.

Özellikle el ve ayaklarda görülen siğillerden doğal bir ev ilacıyla kurtulabilirsiniz.

ASELSAN bu sabah piyasa değeri bakımından 44,8 milyar TL'lik değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketi oldu.

1 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

2 Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

3 Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

4 Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

5 CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi Türkiye'nin Afrin için yaptığı operasyondan PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, "Afrin'in işgali şu anda yanlıştır." dedi.

6 Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı İngiliz The Times gazetesi, Suudi Prens Selman'ın Filistin lideri Abbas'a "ABD barış planını ya kabul ya da istifa et" dediğini iddia etti.