ASELSAN HIZIR SİSTEMİ

Denizaltılardan su üstü platformlarına taarruz maksatlı kullanılan torpidolara karşı icra edilecek torpido sakınma ve aldatma harekâtını desteklemek maksadıyla kullanılmaktadır. Sistemin öngörülen kullanım yerleri firkateyn ve korvet tipi gemilerdir.

ASELSAN HIZIR kapsamında yer alan alt sistem birimlerinin konfigürasyonu entegre edileceği suüstü platformların özelliklerine ve müşteri gereksinimlerine göre değişebilir yapıdadır.

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN HIZIR temel konfigürasyonu

Torpido Tespit Dizini

Çekilebilir Dekoy

Çekme Kablosu

Vinç

Vinç Uzak Kontrol Birimleri

Elektronik Kabinet

Kontrol/Gösterge Üniteleri

Sarf Edilebilir Dekoy Lançerleri

Lançer Kontrol Birimleri

Sarf Edilebilir Dekoy

Sistemin temel teknik özellikleri

Tespit, Teşhis, Sınıflandırma



Uzun menzilden torpido tespiti

Hassas konumlandırma

Tehdit veritabanı ile Sınıflandırma

Karar Destek

Kullanıcı Konsolları (SHM/KÜ)

Kullanıcı tanımlı karşı tedbir taktikleri

Savaş Yönetim Sistemi arayüzü

Sonar arayüzü

Karşı Tedbir İmkanları

Genişbant yüksek güçlü akustik karşı tedbir

Hareketli Aldatıcı / Karıştırıcı (Gürültü Yayıcı)

Diğer Özellikler​

Açık Mimari

Değişik tür ve sınıftaki torpidolara karşı kullanım imkanı

Çoklu hedef takibi (6 adet – opsiyonel olarak arttırılabilir)

ASELSAN ZARGANA SİSTEMİ

ASELSAN ZARGANA temel olarak, denizaltı sensör/sistemlerinden elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi ile sualtı tehdit durumunu belirler. Tehdit durumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunar ve akustik karıştırıcı dekoylar ile aldatıcı dekoyların belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirir.​

Sistemin Temel Fonksiyonları

Entegre edildiği platform verilerinin alınması ve işlenmesi

Tehdit verilerinin alınması ve işlenmesi

Sonar verilerinin alınması ve işlenmesi

Sakınma Taktiği Önerisi

Gösterge ve Uyarı imkânları

Lançer Kontrol Yeteneği

Genel Özellikler

Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli

Karıştırıcı Dekoylar

Aldatıcı Dekoylar

Karar Destek Sistemi

Mukavim Tekne Dışı Lançer Kontrolü

Teknik Özellikler

Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli



Hidrodinamik, Akustik ve Fiziksel Parametrelere Dayalı Şekilde Torpido, Karıştırıcı/Aldatıcı Dekoy, Suüstü Gemiler ve Denizaltılar Modelleme

Hedef Uyarısı İçin Platform Sonar Modelleri

İstatistiki Verilere Dayalı Sakınma Olasılığı Hesabı

Dil Seçimi (Türkçe/İngilizce)

Karar Destek Sistemi

Tespit, Sınıflandırma, Konumlandırma Algoritmaları

Lançer Kontrol

Sualtı Komuta Kontrol Sistemine Tam Entegrasyon

Operatör Kontrol Ünitesi

Operasyon Modları

Uzaktan Komuta Edilebilir Bilgisayar Tabanlı İstasyon veya Konsol

ASELSAN ZOKA

ASELSAN ZOKA; sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde torpidoların aldatılması ve karıştırması ile gürültü engeli yaratarak platforma hayati zaman kazandırır.

ASELSAN ZOKA; Modern sinyal işleme ve karıştırma tekniklerini durum farkındalığı ile birlikte kullanarak atıştan sonra da uygulayacağı taktiği otomatik olarak seçebilmektedir.​

ASELSAN ZOKATM İmkan ve Kabiliyetleri​

Karıştırıcı Dekoylar

Köreltme yeteneği

Programlanabilme yeteneği

Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk

Tüm torpidolara ulaşmayı sağlayan geniş frekans bandı

Aldatıcı Dekoylar

Gerçek eko yansıtılması

Üzerindeki itki sistemi ile hareket kabiliyeti

Programlanabilme yeteneği

Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk

Tüm torpidolara uygun geniş frekans bandı

Programlanabilirlik

Taktik farkındalık

Torpido davranışını izleme

Mevcut en uygun sakınma taktiğinin seçilmesi

Atış öncesi programlanabilirlik

Hedef Benzetimi

Hedef gürültüsü yayımı

Hedefle orantılı hareket

Aktif sonar sinyali yansıtma

​Gürültü Barajı

Torpido alışını engelleyecek seviyede yayın

Dar ve geniş band karıştırma

Programlanabilir karıştırma taktiği

Gürültü barajının hareketi