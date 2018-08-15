Aselsan'dan dev bilanço

Aselsan, ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Aselsan, ikinci çeyrekte 590,4 milyon lira net kâr ederek piyasa beklentisi olan 443,8 milyon lirayı yüzde 42 oranında geride bıraktı.

Ayrıca 590,4 milyon liralık net kâr, önceki yılın aynı kıyaslama döneminin yüzde 194 üzerinde. Altı aylık dönemde ise ilk çeyrekteki kârla birlikte toplam dönemsel net kâr 941,8 milyon lira ile 2017'nin Ocak-Haziran döneminin yüzde 72,9 üzerinde.

SATIŞ DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE

Ziraat Yatırım, Aselsan bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, "Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur." dedi.

Aselsan'ın satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,3 oranında artarak 1 milyar 914 milyon TL oldu.

HEDEF FİYAT YUKARI ÇEKİLDİ

Vakıf Yatırım ise "Özellikle güçlü operasyonel büyüme net kârın beklentileri aşmasına neden olurken, operasyonel olmayan kalemler de buna destek oldu. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen sonuçlar ve Şirketin yılsonu tahminlerini yukarı revize etmesi ile birlikte piyasada hisseye yönelik yukarı yönlü güncellemelerin geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Kurum, ikinci çeyrek mali sonuçlarının ardından tahmin ve varsayımlarında yaptığımız güncellemeler sonucunda, Aselsan için 12 aylık hedef fiyatını 38,2 TL'den 42,1 TL'ye yükseltti, uzun vadeli önerisini "AL", kısa vadeli önerisini "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak korudu.

2018 BEKLENTİLERİ ARTTI

Aselsan yönetimi, olumlu ilk yarı sonuçları ardından 2018 yılı beklentilerini de yukarı yönde güncelledi. Aselsan 2018 yılında satış gelirlerinde yüzde 25-35 arası olan büyüme beklentisini yüzde 40'ın üzerine çekerken, FAVÖK marjı beklentisini de yüzde 18-20'den yüzde 19-21'e yükseltti. Şirket 2018 yılı 650 milyon TL'lik yatırım harcaması beklentisini ise aynen korudu.

BAKİYE SİPARİŞ 8,1 MİLYAR DOLAR

Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, mart ayı sonundaki 7,5 milyar dolarlık seviyesinden haziran ayı sonunda 8,1 milyar dolara yükseldi. Aselsan 2018 yılı haziran sonundan itibaren de yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı.