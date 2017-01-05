taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.144
USD
3,5624
EURO
3,7603
ALTIN
134,74
PETR
56,2700

Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam

Asena Atalay, geçtiğimiz sene boşandığı eski eşi Caner Erkin'in evlilik haberini sunduğu magazin programında okumak istemedi..

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Magazin

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Magazin gündemini 3 gündür meşgul eden haber futbolcunun eski eşi Asena Atalay'ın da gündemine geldi.

YAPIMCIDAN RİCA ETTİ

Asena, geçen Ocak'ta boşandığı Caner Erkin'in haberini sunucusu olduğu Kanal D'deki Magazin D'de okumak istemedi. Bunu sözleşmeli olduğu BES Yapım'a iletti.

Asena Erkin, "Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nın sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın 'magazin turu' bölümüne alındı.

Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam

"HABERİ SUNMAM" DEMİŞTİ

Asena boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Caner gün gelir aşık olabilir ama programda bu haberi sunmam"

Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

99
Doğan Holding merkez binasında arama

Doğan Holding merkez binasında arama

47
İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

9
Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

31
Karavaev İstanbul'a geldi

Karavaev İstanbul'a geldi

10
2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

10
İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM