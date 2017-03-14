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Asena Atalay, Google'a geçmişini sildiremedi

Olaylı şekilde boşanan Asena Atalay ce Caner Erkin arasında sular durulmuyor.

14.03.2017 - 11:25
  1. Haberler
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ASENA

Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Caner Erkin, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede Asea Atalay’ın yaşantısının düzensizliğini ve çocuğuna karşı ilgisizliğini gerekçe göstererek oğlunun velayetin kendisine verilmesini talep etmişti.

ASENA HAKKINDAKİ OLUMSUZ HABERLERİ SİLDİRMEK İSTEDİ

Sabah’tan Hakan Uç’un haberine göre, Atalay ise boşanma sonrasında kendisi hakkında çıkan olumsuz haberleri sildirmek için kolları sıvadı.

GOOGLE SİLMEDİ

Çareyi Google’da arayan Atalay, sıkı bir çalışma başlattı ancak veriler fazla sayıda olunca başarılı olamadı.

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