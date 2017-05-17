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Asena Atalay'a mahkemeden ret

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

17.05.2017 - 08:40
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Futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yıl Ocak ayında İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşarak boşandı. 6 yaşındki çocuklarının velayeti de annede kaldı. Mahkeme, tarafların imzaladığı tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Ancak Caner Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla 120 bin ve 461 bin liralık iki icra takibi başlattı.

SERVETİNİN YARISINI İSTEDİ

Asena Atalay, Caner Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle, evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla açtığı dava dosyasında Asena Atalay, kandırıldığını ileri sürdü ve futbolcunun servetinin yarısını istedi.

"MALLARI BENDEN GİZLEDİ"

Caner'in 'Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin' dediğini ileri süren Atalay, futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz'daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını, hediye alınan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti. Futbolcunun menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını isteyen Asena Atalay; Caner Erkin'in kötü niyetli olarak üzerine kayıtlı tüm mal varlıklarını kendisinden gizlediğini iddia etti.

MAHKEME ASENA'YI REDDETTİ

Caner Erkin'in ihtiyati tedbir talebi konulması istenen varlığı dilekçede şöyle belirtildi:

Şişli'de iki, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde bir, Gömeç ilçesinde altı gayrimenkul, 2015 model Porsche, 2014 model iki Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip. Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk, Atalay'ın imzaladığı boşanma protokolüne aykırı davrandığını ileri sürerek davanın reddini talep etti. Emrah Pamuk'un itirazı sonrası mahkeme, Asena Atalay'ın açtığı davayı reddetti.

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