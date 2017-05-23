Asena-Caner davasının hakimi: Şov yaptırmam

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, oğlu Çınar Erkin’in velayetinin eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin katılmadı.

DURUŞMAYA AVUKATLARI KATILDI

Davalı Asena Atalay ise avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Erkin’in avukatları, dosyada gizlilik kararı alınmasını isterken, Atalay’ın avukatı müvekkili aleyhine yapılan haberler nedeniyle duruşmaların aleni olarak yapılmasını istedi. Bunun üzerine Erkin’in avukatı tepki göstererek, "Atalay hakkındaki haberleri biz yaptırıyormuşuz gibi itham var." dedi.

"HER İKİ TARAFINDA ŞOV YAPMASINA İZİN VERMEM"

Hakim ise iki tarafı da uyararak, “Ben iki tarafın da duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir.” ifadesini kullandı.

"ÇOCUĞUNU ÖZEL GÜNLERDE BİLE YALNIZ BIRAKTI"

Davacı Erkin'in avukatları Atalay'ın çocuğu özel günlerinde bile yalnız bıraktığını, çocuğun okul hayatını sekteye uğrattığını, direk dansı olarak adlandırılan "pornografik danslar" yapıp sosyal medyada paylaşıldığını, çocuğun para aracı olarak kullanıldığını ve Atalay’ın kötü alışkanlıklara sahip olduğunu gerekçe göstererek annedeki velayetin kaldırılarak çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ettiler.

ASENA: İYİ BİR ANNEYİM

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Asena Atalay, “İçeride bir sürü gerçekten o kadar kötü olaylar, o kadar insanlar kötü şeyler yaşıyor ki, yani bunları konuşuyor olmamıza üzülüyorum gerçekten. İlk ve son açıklamam. Basın yasağının kaldırılmasını istedik. Çünkü benimle alakalı suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıksın istedik. Karşı tarafta 'hayır gizliden gizliden yürütelim' dedi. Ama hakim bizi haklı buldu. Her şeyi zaten siz göreceksiniz. Haklı da olacağız. Davayı da alacağız. Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim." dedi.