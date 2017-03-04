Asena striptiz iddiasına cevap verdi

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in striptiz kulüplerde direk dansı yaptığı şeklindeki iddiasına ilk kez cevap verdi.

STRİPTİZ KULÜPLERİNDE DİREK DANSI YAPIYOR

Caner Erkin 1 yıl önce boşandığı Asena Atalay'dan 5.5 yaşındaki oğlu Çınar'ın velayetini almak için geçen hafta mahkemeye başvurmuştu. Verdiği dilekçede eski eşinin annelik vazifelerini yerine getirmediğini, Asena Atalay'ın striptiz kulüplerinde ve özel partilerde direk dansı yaptığını iddia etmişti.

TÜRKİYE'DE STRİPTİZ KULÜBÜMÜ VAR

Kuruçeşme’deki bir kafeden çıkarken sunucu, oğlunun velayetini almak için kendisine dava açan eski eşi Caner Erkin’in iddialarını kabul etmeyip “Türkiye’de striptiz kulübümü mü var? Böyle iddia olur mu?” sözleriyle kendisini savundu.