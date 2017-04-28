'Aşk kilitleri' sığınmacılar yararına satılacak

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan "aşk kilitleri"nin, 13 Mayıs'ta açık artırmayla satışa çıkarılacağı ve bundan sağlanacak gelirin sığınmacılara destek için çalışan üç derneğe bağışlanacağı belirtildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Bruno Julliard, "Kilitlerin sığınmacılar yararına satışının, Paris'e gelerek aşklarını ilan eden sevgililere karşı bir saygı ifadesi olacağını" belirtti.

20 TON METAL KİLİT KALDIRILMIŞTI

Seine Nehri üzerindeki çok sayıda köprüye asılan kilitler, çökme tehlikesi nedeniyle kaldırılarak yerlerine cam plakalar yerleştirilmişti. Kilit asmak için en çok tercih edilen Sanatlar Köprüsü'nden (Pont des Arts) 45 ton, Archeveche Köprüsü'nden de 20 ton ağırlığında metal kilit kaldırılmıştı.

Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris'e gelen çiftler, aşklarının sembolü kilitleri köprülere asıp anahtarını Seine Nehri'ne atıyordu.