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Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Askeri alanların yeşil kalması konusunda sürekli haber yaptık, bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

09.11.2017 - 12:33
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Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri alanların yeşil kalmasıyla ilgili net bir talimat verdiğini açıkladı: Askeri alanlar yeşil alan olarak kalacak.

Bakan Özhaseki'nin bu açıklamasıyla; gözünü para bürümüş müteahhitlerin askeri alanlarla ilgili hayalleri suya düştü.

Sık sık askeri alanların yeşil kalması konusunda haberler yaptık. Bu konunun takipçisi olmakta kararlıyız.

Askeri alanlar hep yeşil kalsın VİDEO

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki askeri alanların haritası

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Mimarlar Odası askeri alanlara müdahale etmek istiyor haberi

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Ali Ağaoğlu Maslak'taki askeri alana talip oldu haberi

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

İstanbul'daki askeri arazilerde iki ayrı yangın haberi

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Askeri birlikler taşınıyor haberi

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Bakan Özhaseki'ye askeri arazilerin durumu soruldu haberi

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

Şehir içlerinde kalan askeri araziler boşaltılıyor haberi

Askeri alanlar hep yeşil kalsın

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