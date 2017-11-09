Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri alanların yeşil kalmasıyla ilgili net bir talimat verdiğini açıkladı: Askeri alanlar yeşil alan olarak kalacak.
Bakan Özhaseki'nin bu açıklamasıyla; gözünü para bürümüş müteahhitlerin askeri alanlarla ilgili hayalleri suya düştü.
Sık sık askeri alanların yeşil kalması konusunda haberler yaptık. Bu konunun takipçisi olmakta kararlıyız.
Askeri alanlar hep yeşil kalsın VİDEO
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