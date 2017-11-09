Askeri alanlar hep yeşil kalsın

1 Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşümün şart olduğunu vurguladı.

2 Niğde genelevi kapatıldı Niğde merkezde 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla kapatıldı.

3 Sabancı kardeşler gecelerde Hakan ve Hacı Sabancı sevgilileri Eliz Sakuçoğlu ve Zeynep Nazlı Kayı ile eğlencede görüntülendi.

4 Cam filmi yasağı esnetilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mağduriyetler yaratılmasın." dedi. Cam filmi daha az koyu olması şartıyla serbest olacak.

5 Kılıçdaroğlu'nun 10 Kasım mesajı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülke üzerinde bir Mustafa Kemal olarak sorumluluk sahibidir." dedi.

6 Cam filmi nasıl sökülür Trafikte ceza yemek istemeyen ve sanayide söküme 150 lira ücret ödemek istemeyen araç sahipleri "cam filmi nasıl sökülür?" diye araştırıyor.