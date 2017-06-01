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Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın, Mehmetçik'le her cephede yer aldığı için "Asker Aydoğan" olarak anılıyordu.

01.06.2017 - 01:57
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Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri’de 1. Komando Tugayı'nda 4 yıl görev yaptı.

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

ASKERİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN GENERAL

Askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iç hizmet harekatlarında askerle birlikte cephede savaştığı için "Asker Aydoğan" lakabıyla anılıyordu.

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Tümgeneral Aydoğan Aydın, 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsü sırasında güneydoğuda teröristlerle mücedele eden birliğinin başındayken, isminin sehven darbecilerin hazırladığı listede yer alması nedeniyle görevden alınmış, yapılan soruşturmanın ardından suçsuz olduğu belirlenerek, bir üst rütbeye tümgenaralliğe terfi ederek 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na atanmıştı.

Aydoğan Aydın, 1 yıldan beri yeni görev yerinde teröristlere göz açtırmıyordu.

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı birlikler şöyle:

1987 Kara Harp Okulundan mezun oldu.
1988-1992 İstanbul 6’ıncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı
1992-1998 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim Komutanlığı,
1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim
2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü
2001-2008 Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

2008-2010 Almanya’da NATO Daimi Görev
2010-2012 Gökçeada'da Komando Alay Komutanlığı,
2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı,
2016-.. Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tüm.K.lığı

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

İKİYAKALAR VE KATO'DA DESTAN YAZDI

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın, son dönemde Şırnak'taki Kato Dağı bölgesi ve Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki İkiyakalar bölgesinde gerçekleştirilen PKK'ya büyük darbe vurulmasında büyük rol oynadı.

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

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Askerin gönlünde taht kuran şehit general Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general Aydoğan Aydın

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