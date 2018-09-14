taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Askerlerimizi şehit edip, naaşlarını kaçıranlar yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde 2 askerimizi şehit edip naaşlarını kaçıran 9 YPG'li terörist MİT'in operasyonuyla Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 20:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Askerlerimizi şehit edip, naaşlarını kaçıranlar yakalandı

20 Ocak'ta başlayan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde Mehmet Muratdağı ve Oğuz Kaan Usta şehit olmuş ancak naaşları YPG'li teröristler tarafından kaçırılmıştı.

NAAŞLARINA MART'TA ULAŞILDI

2 askerimizin naaşlarına Mart ayında ulaşılmış ve bölgeden alınarak Türkiye'ye getirilmişti.

O TERÖRİSTLER PAKETLENDİ

Askerlerimizi şehit edip, naaşlarının kaçırılmasından sorumlu olan 9 terörist Suriye'de MİT operasyonuyla canlı olarak ele geçirildi ve Hatay'a getirildi.

MİT'in yakaladığı 9 teröristin ilk görüntüleri VİDEO

Zeytin Dalı'nda şehit olan askerlerin naaşına ulaşıldı haberi
Askerlerimizi şehit edip, naaşlarını kaçıranlar yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

68
Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

104
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

16
Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

8
Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

5
Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

7
CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM