Askerlerimizi şehit edip, naaşlarını kaçıranlar yakalandı

20 Ocak'ta başlayan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde Mehmet Muratdağı ve Oğuz Kaan Usta şehit olmuş ancak naaşları YPG'li teröristler tarafından kaçırılmıştı.

NAAŞLARINA MART'TA ULAŞILDI

2 askerimizin naaşlarına Mart ayında ulaşılmış ve bölgeden alınarak Türkiye'ye getirilmişti.

O TERÖRİSTLER PAKETLENDİ

Askerlerimizi şehit edip, naaşlarının kaçırılmasından sorumlu olan 9 terörist Suriye'de MİT operasyonuyla canlı olarak ele geçirildi ve Hatay'a getirildi.

MİT'in yakaladığı 9 teröristin ilk görüntüleri VİDEO