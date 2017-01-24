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Askerlik sevgisi zayıflattı

İzmir'de aşırı kiloları nedeniyle askere alınmayan Polat Ökmen, mide küçültme ameliyatı ve diyetle kilolarından kurtuldu.

24.01.2017 - 11:21
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Aşırı kiloları nedeniyle askere alınmayan restoran işletmecisi Polat Ökmen, obezite ameliyatıyla istenilen kiloya ulaştı. "Askere gitmek için zayıfladım" diyen Ökmen, vatani görevinin başlayacağı Mart ayını iple çektiğini söyledi.

90 KİLOYA DÜŞTÜ

İstanbul’da bir restoranın işletmeciliğini yapan Polat Ökmen (20); hareketsizlik ve fast food beslenme nedeniyle genç yaşta 125 kiloya ulaştı. Askerlik çağı geldiğinde Askerlik şubesine giden genç, aşırı kiloları nedeniyle askere alınamayacağını öğrendi. Küçüklüğünden beri asker olmayı hayal eden Ökmen, vatani görevini gerçekleştirebilmek için zayıflamaya karar verdi. Diyet veya sporla zayıflamayı başaramayan Ökmen, mide küçültme ameliyatıyla yeni bir hayata başladı ve bir kaç ay içerisinde 90 kiloya düştü.

Askerlik sevgisi zayıflattı

"MARTTA ASKERE GİDECEĞİM"

Askere gitmeyi çok istediğini fakat kilo fazlalığından dolayı gidemediğini söyleyen Polat Ökmen, “Ameliyata girmeden önce 125 kiloydum. Askere alınmam için olmam gereken kilo 100 idi. Ben de doktorumun yardımıyla bu kiloya ineceğime inandım ve başarılı da oldum. Mart ayında askere alınacağım. Bana imkansız gibi gelen bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum” dedi.

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