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Aslı Enver: Ben gerçeği biliyorum

Rol aldığı dizi ve filmler kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Aslı Enver, InStyle dergisinin yeni sayısına konuştu.

31.10.2017 - 07:00
  1. Haberler
  2. Magazin

Uzun zamandır “Kardeşim Benim” setinde tanışıp yakınlaştığı Murat Boz’la birlikte olan Aslı Enver, haklarında çıkan asılsız haberlere tepki gösterdi.

Aslı Enver: Ben gerçeği biliyorum

Enver, “Hakkımda haber üretilmesinden rahatsızım. İlişkimle anılmam sorun değil ama doğru olmayan şeyler beni üzüyor. Yapabileceğim bir şey de yok. Sonuçta ben biliyorum gerçeği, ailem ve sevdiklerim biliyor. Gece yatağa yattığımda huzurluysam gerisi önemsiz. Bizi tanımayan insanlar hakkımızda bir şeyler yazdıklarında ‘Tanısanız çok severdiniz’ demek geliyor içimden, o kadar.” diye konuştu.

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