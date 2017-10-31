Aslı Enver: Ben gerçeği biliyorum

Uzun zamandır “Kardeşim Benim” setinde tanışıp yakınlaştığı Murat Boz’la birlikte olan Aslı Enver, haklarında çıkan asılsız haberlere tepki gösterdi.

Enver, “Hakkımda haber üretilmesinden rahatsızım. İlişkimle anılmam sorun değil ama doğru olmayan şeyler beni üzüyor. Yapabileceğim bir şey de yok. Sonuçta ben biliyorum gerçeği, ailem ve sevdiklerim biliyor. Gece yatağa yattığımda huzurluysam gerisi önemsiz. Bizi tanımayan insanlar hakkımızda bir şeyler yazdıklarında ‘Tanısanız çok severdiniz’ demek geliyor içimden, o kadar.” diye konuştu.