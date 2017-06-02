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Aslı Enver: Biz ayrıldık

Murat Boz ile arasında bir kavganın olmadığını söyleyen Aslı Enver, yaşanan olaylardan önce ayrıldıklarını belirtti.

02.06.2017 - 10:20
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Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver, yaşananların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Arkadaşlarıyla çıktığı gecenin sonunda trafikte görüntülenen Enver, muhabirlerin ısrarlı sorularına dayanamadı.

"YAŞANAN OLAYDAN ÖNCE AYRILDIK"

Aslı Enver "Biz ayrıldık. Aramızda kavga dövüş yok. Yaşanan olaydan önce ayrıldık. Moralim iyi." diye konuştu.

Güzel oyuncu Aslı Enver

Aslı Enver: Biz ayrıldık

PARTİDE İHANET İDDİASI

Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz yıl ocak ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz aylarda da sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

İkilinin ayrılık nedeninin Murat Boz'un Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Eser Yenenler'in evindeki partiye katılması olduğu iddia edilmişti.

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