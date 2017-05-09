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Aslı Enver Eser Yenenler'i de sildi

Aslı Enver, o gecenin faturasını Eser Yenenler’e kesti. Oyuncu, Yenenler'le olan arkadaşlığını bitirdi.

09.05.2017 - 08:55
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SS

Eser Yenenler'in villasında Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle çapkınlık gecesine imza atan Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver’den beklenmedik bir hamle.

İhanete uğradığını düşünerek popçuyu terk ettiği konuşulan Aslı Enver, o gecenin faturasını Eser Yenenler’e kesti. Güzel oyuncu, Beşiktaş’taki villasında Candan kardeşler ve Boz’u ağırlayan Yenenler’i sosyal medya hesabından çıkardı.

ARKADAŞLIK BİTTİ

Geçen yaz sevgilisi ve Yenenler’in de aralarında bulunduğu ekiple Bodrum'da tatil yapan Enver, tepkisini de bu şekilde göstermiş oldu. Enver’in aksine Yenenler, Enver’i takip etmekten vazgeçmedi.

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