Aslı Enver eski eşiyle pişti oldu

Sarp Akkaya, sevgilisi Sinem Yalçınkaya’ya şubat ayında Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştığı Eurolig eleme maçında evlenme teklif etmişti. Çift önceki gün, iki takımın final maçına çıktığı saatlerde nikâh defterine imza attı. Fenerbahçe’nin rakibini mağlup ederek Eurolig şampiyonu olduğu karşılaşmanın öncesinde konuşan Sarp Akkaya, “Fenerbahçe’ye özel evleniyoruz, inşallah uğurlu geliriz” dedi.

DÜĞÜNÜN EN ŞANSSIZI ASLI

Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen düğün törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Aslı Enver, Beren Saat-Kenan Doğulu, Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu ve Aras Bulut İynemli de vardı.

BERRAK'LA GELDİ

Dizi ve müzik dünyasını buluşturan düğünün en şansız ismi Aslı Enver oldu. Enver, 2015'te boşandığı Birkan Sokullu ile karşılaştı. Birkan'ın yanında 1.5 yıllık sevgilisi Berrak Tüzünataç vardı.