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Aslı Enver Murat Boz'u evden kovdu

Güzel oyuncu, Murat Boz’a, Kuruçeşme’de yaşadıkları evi boşaltması için ültimatom verdi.

09.05.2017 - 08:43
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Aslı Enver Murat Boz'u evden kovdu

Villa partisi, Murat Boz’u hem sevgilisinden hem evinden etti. Alem gecesi haberlerinin ardından Aslı Enver, ünlü popçuyla birlikte yaşadıkları Kuruçeşme’deki evden ayrıldı. Eşyalarını toplayıp annesinin evine yerleşen güzel oyuncu, ortak arkadaşları aracılığıyla Boz’a evi boşaltması için haber gönderdi.

Aslı Enver Murat Boz çifti

MURAT BOZ EV ARIYOR

Murat Boz, skandal gece sonrası telefonuna dahi çıkmayan Enver’in mesajı üzerine ev bakmaya başladı. Sessiz sedasız boğaz hattında ev aramaya başlayan ve emlakçıların önerdiği evleri gezen ünlü popçu, ilk fırsatta Yeniköy’deki evi boşaltacak. Boz’un eşyalarını almasının ardından güzel oyuncu evine geri dönecek.

Aslı Enver Murat Boz'u evden kovdu

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