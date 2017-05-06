taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Aslı Enver, Murat Boz'u terketti

Murat Boz ve Aslı Enver aşkı sona erdi. Ünlü şarkıcı, Enver’le birlikte oturdukları Yeniköy’deki evden taşındı.

06.05.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. Magazin
Aslı Enver, Murat Boz'u terketti

Popçu Murat Boz'un, komedyen Eser Yenenler ile birlikte bir moda programıyla ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez adında bir kadının da bulunduğu bir grup ile Yenenler'in Beşiktaş'taki evinde sabaha kadar vakit geçirmesinin üzerine Aslı Enver cephesinden de haberler gelmeye başladı.

Aslı Enver, Murat Boz'u terketti

"ZATEN ARAMIZ 1 HAFTADIR LİMONİYDİ"

Habertürk'ün haberine göre; Enver Yeniköy'de Boz ile birlikte yaşadığı evi, 10 gün önce terketti. Enver'in "Zaten aramız 1 haftadır limoniydi" dediği öğrenildi.

Bu durum Boz'un çapkınlık turunun Aslı Enver'i unutmak için olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Aslı Enver ile Murat Boz aşkı O Ses Türkiye'de başladı

Aslı Enver, Murat Boz'u terketti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aslı Enver, Murat Boz'u terketti

Aslı Enver, Murat Boz'u terketti

56
Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

116
Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

142
İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

9
Bilecik'te üniversite şenliğinde yangın çıktı

Bilecik'te üniversite şenliğinde yangın çıktı

13
Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

Aytemiz Alanyaspor'un takım otobüsüne saldırı

9
Küçükçekmece'de terör operasyonu: 1 ölü

Küçükçekmece'de terör operasyonu: 1 ölü

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM