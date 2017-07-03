Aslıhan Doğan yüzünü gerdirdi

Dünyaca ünlü futbolcumuz Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan'ın da tercihi, son yılların popüler cilt germe uygulaması ameliyatsız Örümcek Ağı estetiği oldu.

İspanyol futbol kulübü Barcelona’da oynayan Arda Turan, Kasım 2016’da ayrıldığı Aslıhan Doğan ile iki hafta önce barıştı. Dudağına dolgu yaptıran Aslıhan yeni halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan

GIDISI RAHATSIZ ETTİ

Aslıhan Doğan sadece dudaklarını yaptırmamış. Sıkı bir diyetle hayli kilo veren Aslıhan’ın bu arada gıdısı sarkmış. ‘Örümcek Ağı’ (ameliyatsız yüz germe metodu) yöntemiyle o bölgeyi gerdirmiş.