Aslışah Alkoçlar aynı anda eski sevgilileriyle pişti oldu

1.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında bitiren Aslışah Alkoçlar ile iş adamı Hakan Sabancı, önceki gün Kenan Doğulu'nun Çeşme-Alaçatı’daki konserinde karşı karşıya geldi. Konserde göz göze gelen iki eski sevgili, birbirlerine selam vermedi.

KASIM'LA EĞLENDİ

Alkoçlar, adının aşk dedikodularına karıştığı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım ile eğlendi. Kenan Doğulu’nun 'Ex Aşkım Bana Neler Ettin' şarkısında adeta kendinden geçti.

ESAT DA ORADAYDI

Konserde Aslışah Alkoçlar’ın eski aşkı Esat Yontunç da vardı. Yontunç ve nişanlısı, Aslışah’a uzak bir köşede eğlendi.