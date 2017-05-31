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Aslışah Alkoçlar'dan rekor bahşiş

Aslışah Alkoçlar, Taksim’de Türkçe şarkı söylerken görüp etkilendiği Ugandalı bir gence bin dolar bahşiş verdi.

31.05.2017 - 13:37
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Aradığı aşkı eski basketbolcu Kerem Tunçeri'de bulan sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar'ın neşesi yerine gelince geçtiğimiz hafta İstanbul'da küçük bir tura çıktı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen sosyetik güzel, siyahi bir müzisyenin şarkı söylediğini duyunca durup genci dinlemeye başladı.

Aslışah Alkoçlar'dan rekor bahşiş

"HELAL OLSUN GURUR DUYDUM"

Alkoçlar, Koray Avcı'nın 'Hoşgeldin' şarkısını Türkçe seslendiren Ugandalı Benjamin adlı genci çok beğendi. Sosyetik güzel, Türkçe öğrenen Ugandalı gencin videosunu "Helal olsun gurur duydum" notuyla Instagram'da paylaştı.

Aslışah Alkoçlar'dan rekor bahşiş

4 BİN LİRA VERDİ

Alkoçlar, gencin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmesi için de ona bin dolar (yaklaşık 4 bin lira) verdi.

Aslışah Alkoçlar'dan rekor bahşiş

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