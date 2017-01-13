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Assange: ABD'ye bir şartla giderim

Julian Assange, Chelsea Manning’in affedilmesi durumunda ABD’ye iade edilmesini kabul edeceği açıklandı.

13.01.2017 - 13:57
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Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle ABD’de hakkında verilmiş hapis cezasını çeken Chelsea Manning’i affetmesi durumunda ABD’ye iade edilmesini kabul edeceği açıklandı.

35 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Wikileaks’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Adalet Bakanlığı’ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer Obama Manning’i afederse Assange ABD’ye iade edilmesini kabul edecektir” denildi.

Chelsea Manning (Bradley Maning) 2010 yılında Bağdat’ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jullian Assange ise 2012 yılından bu yana ABD’ye iade edilme riski olduğundan endişe ederek sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşıyor.

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