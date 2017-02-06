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Astana görüşmelerine BM ve Ürdün de katılacak

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye toplantısına BM ve Ürdün temsilcilerinin de katılacağı duyuruldu.

06.02.2017 - 09:23
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Geçtiğimiz ay Astana görüşmelerinde alınan Suriye'deki ateşkesin kalıcılaştırılması kararının sahada nasıl uygulanacağının görüşülmesi için Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer bugün yeniden bir araya geliyor..

ÜRDÜN'DEN TEMSİLCİLER DE KATILACAK

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek görüşmeye, Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililerin yanısıra Birleşmiş Milletler ve Ürdün'den temsilcilerin de katılacağı açıklandı. Görüşmede, tarafların ateşkesin uygulanması yönündeki teknik detayları masaya yatırması bekleniyor.

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