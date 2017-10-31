Astana'da Suriye görüşmeleri sona erdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7.si düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlayamazken, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı alındı.

SURİYE KONULU 7. ASTANA TOPLANTISI

Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esad rejimi ve askeri muhalefet heyetleri arasındaki görüşmelerin sonuna gelindi. Taraflar, ortak bir bildiri metni üzerinde anlaştı. Görüşmelerde esirler ve tutukluların değişimi konusu ayrıntılı olarak ele alındı.

DİYALOG KONGRESİ DÜZENLENECEK

Ancak bir sonuca ulaşılamadığı için, taraflar bildiri metninde, bu konudaki çalışmaları sürdürme iradelerine ilişkin bazı hükümlere yer vermekte uzlaştı. Rusya'nın teklifi üzerine, garantör ülkelerin Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi düzenleme konusunu değerlendirmesi kararlaştırıldı.