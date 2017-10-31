taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.085
USD
3,8097
EURO
4,4353
ALTIN
155,64
PETR
60,4900

Astana'da Suriye görüşmeleri sona erdi

Görüşmelerde Esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı.

31.10.2017 - 18:28
  1. Haberler
  2. Dünya

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7.si düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlayamazken, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı alındı.

SURİYE KONULU 7. ASTANA TOPLANTISI

Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esad rejimi ve askeri muhalefet heyetleri arasındaki görüşmelerin sonuna gelindi. Taraflar, ortak bir bildiri metni üzerinde anlaştı. Görüşmelerde esirler ve tutukluların değişimi konusu ayrıntılı olarak ele alındı.

Astana'da Suriye görüşmeleri sona erdi

DİYALOG KONGRESİ DÜZENLENECEK

Ancak bir sonuca ulaşılamadığı için, taraflar bildiri metninde, bu konudaki çalışmaları sürdürme iradelerine ilişkin bazı hükümlere yer vermekte uzlaştı. Rusya'nın teklifi üzerine, garantör ülkelerin Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi düzenleme konusunu değerlendirmesi kararlaştırıldı.

İlginizi Çekebilir
Macron: Herkesle konuşmalıyız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve Rusya'nın Avrupa'ya sırt çevirmemesi gerektiğini söyledi.
NATO'dan S-400 açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri sözleşmesini Türkiye'nin ulusal kararı olarak niteledi.
Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi
Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı progesi yarılandı.
Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 7 ölü
Afganistan'da diplomatik bir bölgede terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda en az 7 kişi öldü 21 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çürük raporunda rekor

Çürük raporunda rekor

193
Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

59
Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

429
Batan Air Berlin hatırası

Batan Air Berlin hatırası

165
FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

90
İkinci el konuttaki mağduriyet sona erecek

İkinci el konuttaki mağduriyet sona erecek

210
CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM