Ata Demirer Bodrumlularla buluştu

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği yaz konserleri kapsamında "Ata Demirer Gazinosu" gösterisi ile Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Gösteriyi Ata Demirer'in babası Orhan Demirer, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2500 kişi izledi.

Demirer gösterinde hem şarkı söyledi, hem de stand-up gösterisi ile kahkahaya boğdu. Programına Alaturka albümündeki "Yaşamak Yalan Belki" şarkısıyla başlayan Ata Demirer, şarkısının sonunda Bodrumlular'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"9 YIL SONRA SİZİNLE KAVUŞTUK"

Demirer, "Merhaba Bodrum. Öncelikle bütün Bodrumlular'a geçmiş olsun diyorum. Sizinle kavuşmak güzel. Bir ara iptal edelim mi diye düşündük, sonra niye iptal edelim dedik. Geçen yılda darbe teşebbüsü nedeniyle, bizi aşan bir nedenden dolayı iptal edilmişti. 9 yıl olmuş bu salona gelmeyeli ama bu sene kavuştuk, güzel oldu" dedi.

ESPRİLERİNDEN TARKAN DA NASİBİNİ ALDI

Programına melankolik bir giriş yaptığını ifade eden Demirer, Tarkan gibi daha havalı giriş yapmak istediğini ancak, iplerle sahneye çıkmasına gönderme yaparak, kiralık iş makinesi bulamadıklarını söyledi.

Sık sık yeni albüm çıkaran Tarkan'a takılan Demirer'den, Nusret Gökçe ve Nur Yerlitaş da nasibini aldı. Ünlü komedyen, çıktığı turnelerde kaldığı otellerde karşılaştığı ilginç durumları da esprili bir dille Bodrumlularla paylaştı.

Demirer daha sonra konserine "Yalan değil" ve "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına" isimli Türk Sanat Müziği eserleri ile devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demirer, Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvarı Taşkın Sabah ve orkestrası eşliğinde seslendirdi.