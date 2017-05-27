Atatürk büstü için para topladılar

İlçeye bağlı 800 kişinin yaşadığı Sarılar Mahallesi sakinleri mahallelerinde, Atatürk büstü yaptırmak için harekete geçti. Bu durumu Mahalle Muhtarı Fuat Döner ile paylaşan mahalleliler hemen kendi aralarında para toplamaya başladı.

"ÇOK ANLAMLI BİR PROJE OLDU"

Toplanan para ile muhtarlık önüne yaptırılan Atatürk büstü için açılış töreni yapıldı. Törene CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan, mahalle muhtarları ve mahalle halkı katıldı. Mahalle Muhtarı Fut Döner mahalle sakinlerinin böyle bir karar aldığını ve muhtarlık olarak buna destek verdiğini belirterek, “ Mahallemiz sakinlerine çok teşekkür ediyorum.Gerçekten de çok anlamlı bir projeye imza attılar. Mahallemize bir Atatürk büstü yaptırmak istediklerini söylediler ve hemen çalışmaya başladık. Yaklaşık 6 bin liraya yaptırdığımız bu büst için mahallelimiz kendi arasında para topladı ve bugün bunu açılışını yaptı. Ben tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çorlu Belediye başkanı CHP’li Ünal Baysan ise mahalle sakinlerinin örnek bir davranış sergilediğini ifade ederek, “Bugün gerçekten anlamlı bur açılışı gerçekleştiriyoruz. 800 kişinin yaşadığı Sarılar Mahallemizin tüm sakinleri bir araya gelmiş ve Muhtarımızın önderliğinde mahallelerine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü yaptırmışlar kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra büstün açılışı CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Belediye Başkanı Ünal Baysan, Mahalle Muhtarı Fuat Döner tarafından gerçekleştirildi.