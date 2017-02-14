Atatürk Havalimanı saldırısının iddianamesi hazırlandı

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 41'i tutuklu 45 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

3 BİN YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafında hazırlanan iddianamede 41'i tutuklu, 3'ü firari ve biri tutuksuz 45 şüpheli bulunuyor. İddianamede şüphelilerin “Örgütü üye olmak", “Anayasayı ihlal", “Tasarlayarak adam öldürme", “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve “Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri istendi.