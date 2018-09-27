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Atatürk Havalimanı'nda intihar girişimi

Kırgızistan uyruklu bir yolcu, ikinci kattan kendini aşağı bıraktı. İntihara teşebbüs eden kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.09.2018 - 17:44..
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Atatürk Havalimanı’nda Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, Dış Hatlar Terminali’nin ikinci katından kendini aşağı bırakarak intihar girişiminde bulundu. Olay Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde meydana geldi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

İddiaya göre terminalin gidiş katına gelen Kırgızistan uyruklu erkek yolcu, alandaki merdiven korkuluklarına çıktı. Bu sırada bulunan başka bir yolcu, aşağı atlamak isteyen yolcuyu ikna etmeye çalıştı.

Atatürk Havalimanı'nda intihar girişimi

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

İkna çalışmalarına olumlu yanıt vermeyen Kırgız yolcu, kendisini merdiven boşluğuna bıraktı. İntihar girişiminde bulunan yolcu iki kat aşağıdaki beton zemine çakıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar girişiminde bulunan Kırgız yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İntihar girişiminde bulunan Kırgız yolcu daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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