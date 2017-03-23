taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.764
USD
3,6243
EURO
3,9113
ALTIN
144,84
PETR
50,7100

Atatürk Havalimanı'nda sandıklar kurulmaya başlandı

Referandum için 27 Mart'ta başlanacak sınır kapılarında oy verme işlemlerinin hazırlıkları Atatürk Havalimanı'nda başladı.

23.03.2017 - 18:51
  1. Haberler
  2. Gündem

Masalar teknisyenler tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kuruldu. Sandıkların da gelmesiyle birlikte hazırlıklar bitmiş olacak.

SANDIKLAR DIŞ HATLAR GELİŞ TERMİNALİ'NDE

Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günün 24 saati oy kullanılabilecek.

Atatürk Havalimanı'nda sandıklar kurulmaya başlandı

31 GÜMRÜK KAPISINDA SANDIK KURULACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda sandıklar kurulmaya başlandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

663
Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

189
Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

180
Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

79
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

331
İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

227
İngiliz istihbaratı, terörü niye önleyemedi

İngiliz istihbaratı, terörü niye önleyemedi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM