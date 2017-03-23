Atatürk Havalimanı'nda sandıklar kurulmaya başlandı

Masalar teknisyenler tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kuruldu. Sandıkların da gelmesiyle birlikte hazırlıklar bitmiş olacak.
SANDIKLAR DIŞ HATLAR GELİŞ TERMİNALİ'NDE
Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günün 24 saati oy kullanılabilecek.
31 GÜMRÜK KAPISINDA SANDIK KURULACAK
Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.