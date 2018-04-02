İstanbul'dan Adana'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden kişi, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

KANUNU OKUDU

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı Kanun'u bağıra bağıra okumaya başladı.

FOTOĞRAF: Sarık takıp cübbe giyen yolcuya hakaretler savuran kadın.

HERKES RAHATSIZ OLDU

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı VİDEO

FOTOĞRAF: Yolcular, bağıran kadına tepki gösterdi

PROVOKATÖR AMACINA ULAŞAMADI

Bu sırada sarıklı vatandaş sakinliğini koruyarak, kadına sakin bir dille "Terbiyesizlik yapmayın" uyarısında bulundu.

Etrafta çocukların ve yaşlıların olduğunu, herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, kadını terbiyeye davet eden sarıklı vatandaş, tüm çabalarına rağmen kadının küstah tavırlarının önüne geçemedi.

FOTOĞRAF: Sarık takıp, cübbe giydiği için hakarete maruz kalan yolcu

ENSONHABER WHATSAPP HATTI

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan skandal, Ensonhaber.com'a WhatsApp Hattı üzerinden ulaştırıldı.

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İŞTE O KANUN

"Herhangi din ve mezhebe mensub olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhanî kisve taşımaları yasaktır.

Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhanî hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir."