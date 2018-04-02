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Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

Sarık takıp cübbe giyen kişiyi gören kadın, akıllı telefonundan 2596 sayılı Kanun'u okuyarak suç işlendiğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 11:24..
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Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden kişi, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

KANUNU OKUDU

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı Kanun'u bağıra bağıra okumaya başladı.

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırıFOTOĞRAF: Sarık takıp cübbe giyen yolcuya hakaretler savuran kadın.

HERKES RAHATSIZ OLDU

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı VİDEO

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırıFOTOĞRAF: Yolcular, bağıran kadına tepki gösterdi

PROVOKATÖR AMACINA ULAŞAMADI

Bu sırada sarıklı vatandaş sakinliğini koruyarak, kadına sakin bir dille "Terbiyesizlik yapmayın" uyarısında bulundu.

Etrafta çocukların ve yaşlıların olduğunu, herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, kadını terbiyeye davet eden sarıklı vatandaş, tüm çabalarına rağmen kadının küstah tavırlarının önüne geçemedi.

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırıFOTOĞRAF: Sarık takıp, cübbe giydiği için hakarete maruz kalan yolcu

ENSONHABER WHATSAPP HATTI

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan skandal, Ensonhaber.com'a WhatsApp Hattı üzerinden ulaştırıldı.

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Ensonhaber.com WhatsApp Hattı: +90 533 378 20 00

İŞTE O KANUN

"Herhangi din ve mezhebe mensub olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhanî kisve taşımaları yasaktır.

Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhanî hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir."

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