Atatürk heykeline saldıran kişi: Pişman değilim

İFADESİNDE "TEBLİĞ EDİLDİĞİNİ" İDDİA ETTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı M.M., güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. M.'nin emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında heykele zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.

İFADESİ ALINDI

Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası M.M.'nin ifadesi alındı.

"PİŞMAN DEĞİLİM" İFADESİ

Polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk heykeline saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.M., yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan M.'nin sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

POSTA 28 ŞUBAT PROVOKASYONU YAPIYOR

28 Şubat döneminde muhafazakarları hedef göstermek için "Atatürk'e saldırdılar, oruç tutmayanı dövdüler" haberlerine alışık olduğumuz Posta gazetesi, basit bir 28 Şubat provokasyonuna daha imza atarak dünkü saldırganı bir toplumsal eylem hareketi olarak gösterdi "Hain eller"manşeti attı. Sanki toplumun bir bölümü Atatürk'e bu şekilde saldırmak istiyormuş gibi...