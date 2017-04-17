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Athena Gökhan referandum sonucuna sevindi

Referandum sonuçlarının evet olarak netleşmesinin ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, instagram hesabından paylaşım yaptı.

17.04.2017 - 10:06
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Tüm Türkiye'de referandum sonuçları resmi olamayan verilere göre netleşti. Yüzde 51.4 evet çıkarken, yüzde 48,6 hayır oyu çıktı.

YSK'nın mühürsüz oyları saymasına itiraz edilirken, seçim sonuçlarını kısmen belirginleşmeye başladı.

TÜRK BAYRAKLI T-SHİRT'ÜNÜ PAYLAŞTI

Athena Gökan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "evet" sonucu karşısında duyduğu memnuniyeti gösterdi.

"TR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Üzerine Türk bayraklı bir tişört giyen Gökhan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından TR(Türkiye) notuyla paylaştı.

Athena Gökhan referandum sonucuna sevindi

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