taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5128
EURO
4,0159
ALTIN
140,75
PETR
47,5900

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

2 haftadır devam eden grev nedeniyle toplanmayan çöpler, pis kokular yaymaya başladı. Çöp dağları, 2 metreyi aşan yüksekliklere ulaştı.

29.06.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da yaklaşık iki hafta önce başlayan belediyelere bağlı temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Atina'nın bazı sokaklarında çöp yığınları oluştu.

SAĞLIK SORUNLARI

Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı Atina'da çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

ÇÖPLERİ EVDE TUTUN UYARISI

Yerel makamlar, vatandaşların çöpleri mümkün olduğunca evlerinde tutmalarını tavsiye etmişti.

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

10 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR

Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, yaklaşık 10 bin temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıkmıştı.

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

İlginizi Çekebilir
Mali'de anayasa değişikliği referandumuna doğru
Azavad Hareketleri Koordinasyonu ve hükümet yanlısı platform, anayasa değişikliğine destek verecek.
ABD'de YouTube gösterisi ölümle sonuçlandı
Youtube'da ünlü olmak isteyen ABD'li çift, inanılmaz bir olaya imza attı.
Fransa'dan tartışmalı yasak
Fransa'nın Lorette bölgesinde denize girmek için bazı yasaklar konuldu.
Putin: Yabancı istihbaratlar Rusya'ya karşı çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı gizli servislerin Rusya ve müttefiklerine karşı bazı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

215
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

38
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

70
Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

50
Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

121
Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

21
ABD'nin vize yasağında istediği şartlar

ABD'nin vize yasağında istediği şartlar

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM