Atina sokaklarındaki çöp dağları büyüdü

Yunanistan'da yaklaşık iki hafta önce başlayan belediyelere bağlı temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Atina'nın bazı sokaklarında çöp yığınları oluştu.
SAĞLIK SORUNLARI
Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı Atina'da çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.
ÇÖPLERİ EVDE TUTUN UYARISI
Yerel makamlar, vatandaşların çöpleri mümkün olduğunca evlerinde tutmalarını tavsiye etmişti.
10 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR
Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, yaklaşık 10 bin temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıkmıştı.