taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.162
USD
3,6205
EURO
4,1129
ALTIN
142,47
PETR
48,4000

Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

Grev nedeniyle turistler, müze ve tarihi alanların girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

06.07.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki müzelerde çalışan güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle başta Akropolis olmak üzere müzeler ve tarihi alanlar bir süre kapalı kaldı.

TURİSTLER KAPIDA KALDI

Yaklaşık 3 saat süren grev nedeniyle turistler, müzeler ve tarihi alanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik görevlilerinin grevde olduğunu bilmeyen yüzlerce turist, ziyaret için geldikleri müze ve tarihi alanların girişlerinde uzun süre bekledi.

Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

Güvenlik görevlileri, işten çıkarmaları ve fazla mesai ödemelerinin yapılmamasını protesto için greve gitme kararı almıştı.  Mali kriz yaşayan Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri çerçevesinde birçok alanda kesintiler ve işten çıkarmalar uygulanıyor.

Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

Kararlara tepki gösteren çalışanların grev ve gösterileri, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

İlginizi Çekebilir
ÖSO'ya araç sevkiyatı
ÖSO tarafından satın alınarak İskenderun'a getirilen 50 kamyonet ve minibüs, çekicilerle Kilis sınırından Suriye'ye gönderildi.
The Times: Türklerin B planı Yunanistan
Times, 'Kaygılı Türkler Yunanistan'da yeni bir yaşam arıyor' haberinde, çok sayıda Türk'ün ülkeye yerleşmek için nabız yokladığını yazdı.
AP, AB-Küba anlaşmasını destekliyor
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Küba arasındaki tarihi işbirliği anlaşmasına yeşil ışık yaktı.
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor
Hamburg'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek G20 zirvesi öncesinde protestocular Porsche bayisini kundakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

165
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

45
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

519
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

103
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

445
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

156
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM