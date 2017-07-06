Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki müzelerde çalışan güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle başta Akropolis olmak üzere müzeler ve tarihi alanlar bir süre kapalı kaldı.

TURİSTLER KAPIDA KALDI

Yaklaşık 3 saat süren grev nedeniyle turistler, müzeler ve tarihi alanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik görevlilerinin grevde olduğunu bilmeyen yüzlerce turist, ziyaret için geldikleri müze ve tarihi alanların girişlerinde uzun süre bekledi.

Güvenlik görevlileri, işten çıkarmaları ve fazla mesai ödemelerinin yapılmamasını protesto için greve gitme kararı almıştı. Mali kriz yaşayan Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri çerçevesinde birçok alanda kesintiler ve işten çıkarmalar uygulanıyor.

Kararlara tepki gösteren çalışanların grev ve gösterileri, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.