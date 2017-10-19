Yunanistan'ın Başkenti Atina alışık olmadığımız müdahalelere sahne oldu. Yıllarca PKK'nın en büyük destekçilerinden olan Yunanistan'da Öcalan'a Özgürlük eyleminde polis PKK'lılara sert müdahalede bulundu.

YUMRUK, JOP VE BİBER GAZI

PKK yanlılarının izin almadan gerçekleştirdiği gösteride polisler önce dağılın uyarısında bulundu. Uyarıyı dinlemeyen PKK'lılar dağımayı reddetti, arkasından da taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine Yunan polisleri grubun üzerine yürüyerek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Atina'da PKK gösterisi VİDEO

Polis müdahalesine teröristlerin de cevabı gecikmedi, tekme tokat polislere karşılık veren eylemciler atina sokaklarını savaş alanına çevirdi. Emniyet güçleriyanlarındaki jop ve biber gazlarını kullanarak PKK'lılara karşı kullandı. Sert müdahalede çok sayıda PKK'lı gözaltına alındı.

PKK'NIN ÜSLERİNDEN YUNANİSTAN

Yunanistan ile Türkiye arasındaki kriz sınır ve Kıbrıs meseleleri gibi Yunanistan'ın teröristlere kucak açmasına da dayanıyor. DHKP-C, PKK ve buna benzer bir çok illegal yapının mensuplarını barındıran ülke, Türkiye'ye de iadeyi reddediyordu. En son Özdemir Sabancı suikastinin DHKP-C'li faili yakalanmış uzun yıllardır Yunanistan'da yaşadığı ortaya çıkmıştı.