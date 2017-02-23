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Atina'da raylı sistem grevi

Atina'da raylı sistem çalışanlarının özelleştirme düzenlemelerine karşı 24 saatlik greve gitmesiyle kent trafiğinde önemli yoğunluk yaşanıyo

23.02.2017 - 13:11
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Şehiriçi Demiryolları Ulaşım Şirketi (STASY) çalışanları sendikası tarafından yapılan açıklamada, grev kapsamında kentte gün boyunca metro, tramvay ve banliyö tren seferleri yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada kararın, özelleştirme kapsamındaki STASY ve Atina Toplu Taşıma İşletmeleri'nin (OASA) birleştirilmesine ilişkin düzenlemeye karşı alındığı belirtildi. Birleşmenin, şirketin gelirlerinde düşüşe yol açacağı ifade edildi. Grev nedeniyle ulaşımdaki sorunların yanı sıra iş çıkış saatinde de önemli trafik yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Atina'da raylı sistem grevi

Raylı sistem görevlilerinin, gelecek hafta çarşamba ve cuma günleri de greve gidecekleri belirtildi.

Geçen yıl, STASY ve OASA özelleştirmeden sorumlu "süper fon" olarak nitelendirilen Yunan Holding ve Varlık Şirketi'ne devredilmişti.

Atina'da raylı sistem grevi

Mali krizdeki Yunanistan'ın kreditörleriyle kurtarma paketi anlaşmaları kapsamında kamuya bağlı birçok önemli şirket özelleştirme kapsamına alındı. Ülkenin 2010'dan bu yana aldığı 3. kurtarma paketi kapsamında 50 milyar avroluk özelleştirme geliri elde etmesi hedefleniyor.

Atina'da raylı sistem grevi

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