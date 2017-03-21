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Atina'da şüpheli paket alarmı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da, Avrupalı liderlere iletilmek üzere postaya verilmiş 8 adet şüpheli paket ele geçirildi.

21.03.2017 - 06:07
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Yunan haber ajansı ANA-MPA, alıcı bölümünde Avrupa ülkelerindeki 8 liderin isimleri bulunan paketlerin Yunan Posta Teşkilatının Krioneri’deki merkezinde yapılan kontrol sonucunda tespit edildiğini duyurdu.

Ajans haberinde, paketlerin daha önce Almanya Maliye Bakanı Wolfgan Schauble’ye gönderilen şüpheli pakete benzediği ve içinde patlayıcı bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Atina'da şüpheli paket alarmı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polisin, postaya teslim edilmiş başka paketler bulunma ihtimalini araştırdığı bildirildi.

Yunanistan’da, kısa bir süre önce Almanya Maliye Bakanı Schauble’ye içinde patlayıcı bulunan şüpheli bir paket gönderilmişti. Almanya Maliye Bakanlığının posta dağıtım merkezine ulaşan pakette patlayıcı karışımı bulunduğu bildirilmişti. Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkan Yardımcısı Adonis Georgadis imzası ile Atina’dan gönderildiği belirlenen paketin sorumluluğunu “Ateş Hücreleri Komplosu” isimli örgüt üstlenmişti.

Yunanistan’da, adını ilk kez 2010 yılında düzenlediği bombalı saldırılar ile duyuran örgüt, Avrupa ülkeleri hükümet başkanlarına ve Atina’daki büyükelçiliklere 12’den fazla şüpheli paket göndermişti. Örgütün 5 üyesi yakalanmıştı.

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