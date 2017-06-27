ATM'lerin 50 yıllık hikayesi

Dünyanın ilk otomatik para çekme makinesi (ATM) bundan tam 50 yıl önce İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmete sokuldu.

Basın mensuplarının önünde dönemin ünlü İngiliz aktörü Reg Varney tarafından dünyanın ilk ATM’sinden birlikler halinde 5 sterlin çekildi.

MUCİDİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomatik para çekme makinesinin mucidi bankanın çalışanlarından İskoç John Stepherd Barron, 2010 yılında 84 yaşında hayatını kaybetti.

1 DAKİKA GEÇ KALDIĞI İÇİN PARA ÇEKEMEDİ

Bir gün para çekmek için gittiği banka şubesinde sadece bir dakika geç kaldığı için para çekemeyen Barron, 24 saat hizmet verebilecek bir yöntem üzerine uzun süre düşünerek ilk ATM'yi tasarladı.

Barron aynı zamanda bankacılıkta bugün hala kullanılan dört haneli şifreyi bulan kişi olarak biliniyor.

"ÇİKOLATALARI PARAYLA DEĞİŞTİRDİM"

John Stepherd Barron, 2007 yılında İngiliz yayın kurumu BBC’ye verdiği bir röportajda, “Aklıma İngiltere’nin ya da dünyanın neresinde olursam olayım para çekmenin bir yolu olması gerektiği geldi. Daha sonra çikolata makinelerini düşündüm. Sadece çikolataları parayla değiştirdim.” İfadelerini kullandı.

70 ATM VAR

Birleşik Krallık genelinde artık toplam 70 bin ATM mevcut. Geçen yıl ülkede itibariyle toplam 176 milyon banka kartı ile 180 milyar sterlin para çekildi.